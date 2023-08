La docente italo-statunitense accusata di aver falsificato i suoi studi fa causa ad Harvard | «25 milioni di dollari di risarcimento»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) Era statadidei dati di alcuni. Francesca Gino,e ricercatrice di economia comportamentale e di business administration all’Business School di Cambridge, ha deciso di fareper 25diaccusando l’Ateneo americano di «campagna diffamatoria». «Voglio essere molto chiara, non ho maidati né avuto comportamenti scorretti di alcun tipo», ha detto la professoressa trentina, che dal 2007 ha pubblicato circa 135 articolo accademici ed è stata inserita tra i migliori docenti under 40 di business al mondo. Attualmente laè sospesa in via cautelare dalla prestigiosa università, dopo che tre economisti ...