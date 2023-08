La docente italiana Francesca Gino fa causa per 25 mln di dollari ad Harvard dopo le accuse di frode

E' stata accusata di aver manipolato e falsificato i dati di diversi suoi studi, e per questo è stata sospesa dalla famosa e prestigiosa 'Harvard Business School' di Cambridge'. Ma laFrancesca Gino non ci sta e va all'attacco: ha deciso di fare causa per 25 milioni di dollari all'istituto. Gino, professoressa di Tione, in Trentino, che dal 2007 ha pubblicato oltre ...AGI - Accusata di aver manipolato e falsificato i dati di diversi suoi studi, laFrancesca Gino ora va all'attacco e ha deciso di fare causa per 25 milioni di dollari alla famosa e prestigiosa 'Harvard Business School di Cambridge'. Gino, professoressa di Tione in ...... soldi per superare esame italiano, sospesoL'indagine, condotta dai militari della Compagnia di Magenta e coordinata dalla pm Giancarla Serafini, ha riguardato gli esami di lingua...

Docente italiana fa causa ad Harvard per 25 milioni di dollari AGI - Agenzia Italia

AGI - Accusata di aver manipolato e falsificato i dati di diversi suoi studi, la docente italiana Francesca Gino ora va all'attacco e ha deciso di fare causa per 25 milioni di dollari alla famosa e ...Nel suo romanzo giallo “Delitto sotto le torri” inedite leggende legate alla tradizione esoterica di Ascoli Piceno si intrecciano a vicende storiche ...