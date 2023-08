La disfida per il «sud» globale

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 agosto 2023) A fine agosto in Sudafrica va in scena l’atteso summit dei Brics. Con India e Cina ancora una volta a guardarsi in tralice (e gli italiani, alle prese con gli inviti per il G7 del 2024, a osservare attentamente). Quello dei Brics è un club particolare. Forte del suo acronimo di notevole richiamo coniato agli inizi di questo secolo da Jim O’Neill di Goldman Sachs, il gruppo politico-economico formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica ha alimentato copiosa letteratura e fornito argomenti di conversazione a numerosi esperti di economia dello sviluppo, anche in Italia. Meno noto è che, nel 2015, fu Goldman Sachs a chiudere - causa rendimenti troppo bassi - il proprio fondo dedicato al Brics, che non era ancora arrivato a includere il Sudafrica. Ed è lì, a Johannesburg, che a fine agosto si celebrerà il quindicesimo summit del club di Paesi ex-emergenti per il quale l’attesa è ...