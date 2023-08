Lain serie C impone di credere fortemente nel progetto: non sarebbe il primo caso recente di un club che riesce a stretto giro a mettere a referto la doppia promozione. In una ...E' l'inizio di unache porterà Pittacolo a mietere successi in giro per il mondo . Ma non mancheranno nemmeno i momenti bui, dai quali il paraciclista saprà rialzarsi con ...Unaterminata con la netta vittoria in finale contro la Corea del Sud. Curiosità succosa: in quella nazionale universitaria c'erano anche Manfredini e Paleari, con l'attuale ...

La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 7 puntata napolipiu.com

Sono stati resi noti oggi dalla Federazione Italiana Nuoto i calendari del Campionato di Serie A 1 e della Coppa Italia per la stagione 2023/2024. A dare il via alla nuova… Leggi ...Gli abbonamenti del Maradona per la prossima stagione sono già quasi esauriti in due giorni: le parole del giornalista sportivo.