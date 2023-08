La Cassazione dice no alla trascrizione del figlio di due mamme | nato in Italia

(Di venerdì 4 agosto 2023) La Corte diha respinto il reclamo di due donne per la cancellazione delladell’atto di nascita del, confermando la decisione della Corte d’Appello. Secondo l’ordinanza 23527, depositata il 2 agosto 2023, lanon sarebbe quindi valida. Le due donne, unite civilmente, nel 2018 avevano fatto ricordocosiddetta “fecondazione artificiale”, ovvero la procreazione medicalmente assistita. Per farlo avevano scelto di recarsi in Spagna, in quanto nel nostro Paese la legge 40 del 2004 vieta alle coppie omosessuali di fare ricorso a questa pratica, che è riservata unicamente a coppie eterosessuali che abbiano problemi di sterilità o infertilità. La coppia aveva quindi scelto di utilizzare gli spermatozoi di un dore anonimo e gli ovuli di una ...

Una evidente e insostenibile discriminazione in primis per i bambini",l'assessore Romani. I precedenti A dicembre, una sentenza dellaaveva bloccato le trascrizioni all'anagrafe dei ......può uscire dal proprio appartamento per rimanere all'interno del fabbricato Vediamo cosala ... Tanto è confermato dal fatto che la Corte di[6] ha condannato per evasione il soggetto ...'Si aggiunga -il tribunale di Bologna - che il sodalizio di riferimento è radicato in Emilia ... E' quanto afferma il professor Vincenzo Maiello , difensore nel giudizio die ora - ...

La Cassazione dice no alla trascrizione del figlio di due mamme ... GravidanzaOnLine.it

Va cancellata la trascrizione del figlio di due donne che avevano fatto ricorso alla fecondazione assistita. La Cassazione respinge il ricorso ...Una novità importante. Il Comune di Milano riprenderà la trascrizione degli atti di nascita di minori nati all’estero con due papà. Ad annunciarlo, sui suoi canali social, il sindaco Beppe Sala, con u ...