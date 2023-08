La Cassazione dice no alla trascrizione del figlio di due mamme | nato in Italia

(Di venerdì 4 agosto 2023) La Corte diha respinto il reclamo di due donne per la cancellazione delladell’atto di nascita del, confermando la decisione della Corte d’Appello. Secondo l’ordinanza 23527, depositata il 2 agosto 2023, lanon sarebbe quindi valida. Le due donne, unite civilmente, nel 2018 avevano fatto ricordocosiddetta “fecondazione artificiale”, ovvero la procreazione medicalmente assistita. Per farlo avevano scelto di recarsi in Spagna, in quanto nel nostro Paese la legge 40 del 2004 vieta alle coppie omosessuali di fare ricorso a questa pratica, che è riservata unicamente a coppie eterosessuali che abbiano problemi di sterilità o infertilità. La coppia aveva quindi scelto di utilizzare gli spermatozoi di un dore anonimo e gli ovuli di una ...

"Ma allora, a tutta coscienza "Messina Denaro " , se io devo andare in quel processo, che è ormai di, devo andare per sequestro di persona. Quindi a me perché mi mettete " non voi, ......-- ma la complessità della realtà". Sembra che per Nordio, insomma, sia lontano il tempo dei libri. Ministro, avete emanato un decreto perché non vi convince una sentenza dellain ...... che è ormai di, devo andare per sequestro di persona. Quindi a me perché mi mettete - non voi, il sistema - come mandante per l'omicidio, quando luiche poi non ci siamo visti più ...

Sindrome di down e omesso aborto terapeutico, la Cassazione dice ... IlCuoioInDiretta

Chiesti all'Asl Toscana nord ovest oltre 7 milioni di euro: la delicata vicenda torna in appello solo per stabilire il risarcimento ...Va cancellata la trascrizione del figlio di due donne che avevano fatto ricorso alla fecondazione assistita. La Cassazione respinge il ricorso ...