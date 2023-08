La botte piena e la moglie ubriaca

(Di venerdì 4 agosto 2023) di G.S. Purtroppo noi italiani, devo prenderne tristemente atto, non siamo “un popolo” e soprattutto non siamo “un paese civile”....

Una scena da film, anzi da incubo inregola, finché a far volatizzare i furfanti, scappati a gambe levate, è stato l'arrivo dei carabinieri allertati dalle vittime. "I danni sono ancora da ...... di cui BoJo è stato il massimo interprete, si chiama scherzosamente cakeism e deriva dal loro motto 'avere la torta e pure mangiarsela', che equivale al nostro 'e moglie ubriaca'. Altra ...Vorrei ancora provare sulla pelle quelledi caldo indescrivibili che ti segnano per sempre, ... Il messaggio ai giovani per una vita, radicale come il Vangelo. Preghiera vera nonostante la ...

Il ministro Musumeci e l'utopia di volere la botte piena e la moglie ... EURACTIV Italia

Ferentino – Ha massacrato di botte la moglie in piena notte. L’ha colpita così violentemente da dover essere ricoverata presso l’ospedale di Frosinone. A… Leggi ...Botte e minacce di morte hanno scandito un calvario lungo quattro mesi vissuto in prima persona da una ragazza appena diciannovenne. E il suo aguzzino, il fidanzato, è stato a suo tempo un volto noto ...