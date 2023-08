L’8 agosto verrà deposto un fascio di fiori in ricordo di Pellegrino Ciotta

Leggi su anteprima24

Martedì 8, in occasione della Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, il consigliere con delega per Incarichi speciali Rosario Guerra deporrà alle ore 10 undiin rappresentanza del sindaco Clemente Mastella presso il deposito IBM di contrada Olivola, luogo dove il 2dello scorso anno perse la vita l'operaioa seguito della rottura di alcune cinghie che tenevano sollevato un sacco di polimeri di plastica. Come si ricorderà, la Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo fu istituita dalla Presidenza del Consiglio nel 2001 per ricordare tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all'estero.