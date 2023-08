Krol | “Koopmeiners gran giocatore | sarebbe prezioso anche per il Milan”

Notizie calcio . L'ex difensore, in passato anche al Napoli, Ruud, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport: 'In questi giorni si parla di ... Si sussurra che...Notizie calcio . L'ex difensore, in passato anche al Napoli, Ruud, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport: 'In questi giorni si parla di ... Si sussurra che...

Krol: "Koopmeiners grande giocatore, merita una big! Reijnders Non è Lobotka" CalcioNapoli24

Focus sui talenti olandesi in Serie A e soprattutto sull'indiscrezione circolata qualche giorno fa riguarda l'interesse dell'Ajax per Bonucci foto di Antonello Sammarco/Image Sport… Leggi ...Le recenti dichiarazioni di Ruud Krol accendono il sogno di mercato del Milan: Stefano Pioli attenziona Teun Koopmeiners ...