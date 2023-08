Kiev | massiccio attacco con i droni | colpita nave da sbarco russa

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'Ucraina ha attaccato conil porto russo di Novorossiysk sul mare Nero, come confermato anche da Mosca.fa sapere di aver colpito e messo fuori uso unada. "E' un grande schiaffo a Putin" esulta l'intelligence ucraina mentre lo stato maggiore fa sapere che gli attacchi conmarittimi continueranno. Intanto l'Aiea fa sapere di non aver trovato esplosivi nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi. Intanto un tribunale di Mosca ha condannato Aleksey Navalny, attualmente in carcere, ad altri 19 anni per estremismo. L'Unione europea parla di processo farsa e chiede l'immediato rilascio dell'oppositore di Putin.

Nella notteviene colpita da unattacco di droni iraniani, i Shahed. In Niger, in occasione della Giornata dell'Indipendenza dalla Francia, si vedono sventolare bandiere [...] Continua ..."È l'ottavo attacco consecutivo di munizioni di sbarramento Shahed a. E ancora una volta, come ieri, si è trattato di un attacco", ha osservato il capo l'Amministrazione militare della ...... fa sapere la Tass , un altroattacco con droni in Crimea, 25 in tutto, "16 dei quali ... come rivendicato dai militari disul canale Telegram "Crimean Wind".

Guerra in Ucraina, Kiev attacca con droni marini il porto russo di Novorossiysk e la Crimea