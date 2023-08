Secondo la propaganda di, la nave 'Olenegorsky Gornyak' avrebbe una larga falla nello scafo e sarebbe fuori uso. Il comando russo invece sostiene che il raid sarebbe stato respinto senza danni. ...Un video sui social e sui canali Telegram ucraini, la cui veridicità non è verificabile, mostra in soggettiva un presunto drone marittimo cheil fianco di una nave. Un altro video mostra una ...Un video sui social e sui canali Telegram ucraini, la cui veridicità non è verificabile, mostra in soggettiva un presunto drone marittimo cheil fianco di una nave. Un altro video mostra una ...

Kiev colpisce e mette fuori uso una nave russa Agenzia ANSA

L’avanzata di Kiev per riprendere i territori occupati dalla Russia prosegue, anche via mare. Stando a quanto comunicato dai servizi di intelligence ucraini, sarebbe stata messa fuori combattimento un ...AGI/Vista - Secondo Kiev, l'Ucraina avrebbe colpito con un drone una nave militare russa della flotta del Mar Nero. Ecco il video postato sui social. / Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...