Kessié-Al-Ahli | altro ingaggio monstre in Arabia Saudita No Italia

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’Inter è stata in trattativa con il Barcellona per Franck, poi ha abbandonato la pista. L’ivoriano ora è molto vicino all’. STIPENDIO – 20 milioni di euro netti per 3 anni a Franck, convinto di andare così a giocare indopo appena un anno al Barcellona. Juventus, Inter e altri club inglesi sono stati sul calciatore, ma l’ivoriano ha ceduto ai soldi come tanti altri in questa sessione estiva di mercato. I blaugrana guadagneranno circa 15 milioni di euro dalla cessione, visite mediche previste a Parigi per Matteo Moretto su Twitter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...