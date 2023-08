Keanu Reeves | in gita a Capri con la sorella minore Kim a cui è affezionatissimo FOTO

(Di venerdì 4 agosto 2023)trascorre le vacanze acon latra champagne e tuffi in acqua.si sta godendo le vacanze con laKim. Qualche giorno fa era stato avvistato all'aeroporto di Napoli e ora finalmente si scopre il motivo della sua visita nel Bel Paese. La star di John Wick e lasono salpati insieme per l'Isola di, godendosi un pò di relax e sorseggiando champagne. La star 58enne è stata paparazzata con una una camicia blu stropicciata e dei pantaloncini color kaki, prima di mettersi a torso nudo a prendere il sole. Kim, 56 anni, invece, indossa un caftano color pesca con una stampa di …

Keanu Reeves arriva Napoli, le foto in aeroporto Vanity Fair Italia

