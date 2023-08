Kamada a Formello | contratto firmato | è pronto a lottare

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023) Daichiè già aa non far rimpiangere (ma non sarà facile) il “sergente” Milinkovic Savic. Arrivato ieri, visite fatte alla Paideia e all’Isokinetic, e sùbito a disposizione di Maurizio Sarri. Costo: tre milioni di stipendio in quattro anni. Tanti i tifosi laziali ad accoglierlo stamattina alla clinica Paideia. La percentuale realizzativa diin campo internazionale è notevole: 19 gol in 125 partite in Bundesliga (media di 0,152 reti a incontro), ben 14 in 31 apparizioni fra Europa e Champions League (0,45 di media). In pratica triplica il rendimento in Europa. Pur essendo centrocampista, è stato il capocannoniere dell’Eintracht nella Champions League del 2022-23 (3 centri), e nell’Europa League del 2021-22 e del 2019-22. Kovac, all’epoca tecnico del Francoforte, disse che ...