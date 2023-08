Juventus | UFFICIALE | Dellavalle ceduto negli Stati Uniti

... il Consiglio Federale ha infatti emesso oggi (4 agosto) il suo primo verdetto. Non ... Il posto del Siena nel Girone B, invece, verrà occupato dallaNext Gen. Ecco la composizione del ...L'Inter ha centrato gli acquisti di Frattesi e Samardzic che nei prossimi giorni sarà, ... Nelle ultime ore anche il Milan - oltre alla- è stato accostato a Koopmeiners, che sulla ......il conseguente spostamento dellaNext Gen nel Girone B . Al posto del Brescia, che torna in B per sostituire la Reggina nonostante la retrocessione sul campo, ecco la Casertana . L'...

UFFICIALE, salta l’accordo con l’ex Juve: è durato due giorni CalcioMercato.it

Kessié più l'ex. Agosto è il mese degli acquisti per la società bianconera che rischia altrimenti di rimanere troppo indietro.La Juventus ha celebrato sul suo sito ufficiale la vittoria di oggi della Primavera under 19 contro il Chisola. Si tratta della seconda vittoria consecutiva (2-1) per i ragazzi ...