Juventus | quali indicazioni arrivano dalla tournée americana?

(Di venerdì 4 agosto 2023) Laha concluso lache l’ha vista impegnata in un mini-torneo assieme a Milan, Real Madrid e Barcellona. In questo approfondimento andremo a dare qualche exit poll sulle prestazioni fornite dai bianconeri, per capire a che punto è la squadra a poche settimane dall’inizio del campionato. In particolare ci soffermeremo sulle impressioni più positive e su alcune criticità ancora persistenti e che meriterebbero attenzione nel prosieguo della preparazione. Sebbene le amichevoli vengano talvolta snobbate, vuoi con falsa modestia quando si vince o con alibi quando si perde, rimangono comunque dei test importanti che possono portare a galla problemi, situazioni da rivedere o, perché no, anche note liete. Non indugiamo oltre a andiamo a fare il punto sulla Vecchia Signora. Gli impegni della...

... allenato dall'ex Monaco Jardim e con giocatori di livello mondialel'attaccante della ...per sondare la preparazione in vista dell' esordio in campionato che la vedrà contrapposta alla. ...Nelle partite disputate, si sono messi in mostra dei giovani molto interessanti, alcuni dei, ... La scelta di avere una seconda squadra ha al momento premiato la, e ci si accinge ad ...Lasta vivendo un momento non ideale dal punto di vista economico e finanziario in quanto la ... Per questo si parla di cessioni, alcune delleanche pesanti. L'obiettivo della società ...

Sfumata la possibilità di arrivare a Frank Kessiè, la Juventus potrebbe trattenere Weston McKennie. L'ex centrocampista del Milan infatti sembra ormai deciso a trasferirsi in ...Mendy è a Chamartìn dal 2019 preso per una cifra molto considerevole, vicina ai 50 milioni di euro, per diventare l’erede naturale di Marcelo. E così è stato: il Real Madrid potrebbe cederlo in ...