Juventus | Allegri esce allo scoperto su mercato e obiettivi | retroscena su Vlahovic

In tanti non lo avrebbero voluto più sulla panchina della, dopo due stagioni senza trofei e con un andamento al di sotto delle aspettative. Ma Maxresiste, non demorde, forte di un contratto che lo lega alla società piemontese per altri due ...3 Lanon si tira indietro per la corsa scudetto: parola di Massimiliano. Il tecnico bianconero ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria con il Real ...Così, se laha fatto bella figura, non si deve ad ogni modo rallegrare troppo, perché ... Ha comunque suscitato buona impressione la predisposizione tattica della squadra di, più votata ...

Allegri, tutti i segnali di una nuova Juve: pressing, gol e il vero obiettivo Tuttosport

Massimiliano Allegri ha raccontato gli obiettivi della Juventus nel corso di un’intervista. Il tecnico bianconero si è anche detto felice per Vlahovic che non era convintissimo di giocare contro il ...L'allenatore bianconero ha fatto il punto dopo la pre-season statunitense: "La vittoria contro il Real ci trasmette autostima, bravo Vlahovic".