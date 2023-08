Juve | Szczesny | «Finchè mi vogliono rimango qui»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le parole di Wojciech, portiere della: «Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo» Wojciech, portiere della, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport al termine della tournée negli USA dei bianconeri. Di seguito le sue parole. FUTURO – «Tutte le estati si parla di me ma poi finisce sempre allo stesso modo… io finché allantus misarò sempre con questa maglia. E mi sa che mi…». SCUDETTO – «Siamo a inizio agosto, è troppo presto per parlare di scudetto. Siamo contenti del lavoro fatto in America e dal 20 penseremo al campionato. Di sicuro abbiamo una rosa molto forte pur avendo cambiato poco. Cercheremo di fare il nostro meglio in Coppa Italia e in A».