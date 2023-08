Juve | per Giuntoli è l’ora di vendere | il punto sulle cessioni

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lantus si prepara a fare cassa sacrificando molti dei giovani alla corte di Allegri. I nomi dei possibili partenti. É fermo all’acquisto di Timothy Weah il mercato in entrata dellantus, al lavoro in questi giorni soprattutto per sfoltire la fin troppo ampia rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ed incamerare risorse preziosi da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Quando finirà in Arabia diventerà un eroeaver rifiutato i milioni della" scrive su Twitter GianEsse. " Da Martin Luther King ad affarista nel giro di poche settimane " rincara la dose ...... Benevento , Casertana , Giugliano ,Stabia , Sorrento e Turris . Questo invece quello che con molta probabilità sarà il girone completo: Iscriviti alla newsletteressere informato sulle ......immediatamente dalla. PRESTITO - Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.com negli scorsi giorni infatti, il club bianconero ha intenzione di girare immediatamente Gonzalez in prestito...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, per Sommer si paga la clausola. Juve, avanti lo scambio Lukaku-Vlahovic ... Fanpage.it

La Juventus sta mettendo il turbo per il calciatore in uscita dsl PSG: per l'attacco potrebbe fare proprio al caso dei bianconeri ...Il Sassuolo avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa per l'acquisto del cartellino di Luca Lipani, centrocampista classe 2005 del Genoa. Stando a quanto riportato dai colleghi di ...