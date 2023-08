Juve-Morata | la verità E la Roma

(Di venerdì 4 agosto 2023)? Davvero? Davvero. Almeno l'idea è reale, così come i contatti. Il club bianconero allo spagnolo non dice di no,...

Juventus: Bonucci verso l'Ajax, la voce Zaniolo e il ritorno di. E' stata una giornata decisamente calda sul fronte di mercato in area Juventus . Dopo la bella prestazione contro il Real ...'Alvarito', però, è anche in cima alla lista di José Mourinho: la Roma cerca un centravanti titolare, considerando il lungo stop di Tammy Abraham per infortunio, eè l'obiettivo dello Special ...Alvaroè pronto a tornare alla Juventus per la terza volta nella sua carriera calcistica. Secondo fonti vicine alle trattative, il club bianconero ha raggiunto un accordo totale con l'...

Juve, Giuntoli ha il sì di Morata: mossa anti-Chelsea per Lukaku Calciomercato.com

Le ultime notizie di calciomercato oggi 4 agosto 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...