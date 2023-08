Juve | lo sgarbo di Allegri a Szczesny | indizio di mercato?

(Di venerdì 4 agosto 2023) In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Maxha parlato della2023/24. L'allenatore ha rivelato come il prossimo...

...la gioia dellofinale all'Inter, accasandosi a Torino . Tuttavia, lo sappiamo, le vie del calciomercato sono infinite. Incastri e scenari possono cambiare da un momento all'altro. E se la...Convinto di fare il passo anche dopo il recentedi Romelu Lukaku , scomparso dai radar, in attesa della, ad accordo fatto tra Inter e Chelsea. Dybala ha un contratto valido fino al 30 ......offerta in arrivo per i due automaticamente porterebbe alla chiusura della trattativa trae ... Forse vuole fare unoall'Inter No, anche perchè andare via dall'Inter è stata una sua scelta ...

Juve, sgarbo al Milan: atteso il sì ad ore del colpo da 90 bianconero theWise Magazine

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prova lo sgarbo all'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli: assalto ad un obiettivo comune ...Tutti i movimenti del Napoli nel calciomercato estivo 2023 e le voci riguardanti il club azzurro: ACQUISTI: Gollini (Atalanta, p), Caprile (Bari, p), Contini (Reggina, p), Costanzo (Pro Vercelli, d), ...