Juve | Facundo Gonzalez è in Italia | presto visite e firma con i bianconeri

Ma non immediatamente dalla. PRESTITO - Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.com negli ... Intanto i primi passi in Italia:Gonzalez è pronto.Laè pronta ad annunciare il colpoGonzalez . Il difensore uruguagio, classe 2003, è arrivato in Italia per legarsi al club bianconero. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche , per ...Tornando aGonzalez, l'operazione trae Valencia nel frattempo è stata perfezionata in ogni minimo dettaglio. E sarà l'uruguaiano a tutti gli effetti il secondo colpo della stagione. LE ...

Juve, Facundo Gonzalez è in Italia per visite e firma. Può partire subito in prestito Calciomercato.com

Thiago Motta frena l'affare Arnautovic. Luis Alberto chiede scusa. Spedita un'offerta per Murillo. Facundo Gonzalez arrivato a Torino.Calciomercato Sampdoria: quasi sfumato l’arrivo di Facundo Gonzalez dalla Juventus. In caso di prestito in pole c’è la Salernitana Sarebbe quasi sfumato l’arrivo alla Sampdoria di Facundo Gonzalez, di ...