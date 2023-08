Juve | Facundo Gonzalez è in Italia per visite e firma Può partire subito in prestito

Laè pronta ad annunciare il colpoGonzalez . Il difensore uruguagio, classe 2003, è arrivato in Italia per legarsi al club bianconero. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche , per ...Tornando aGonzalez, l'operazione trae Valencia nel frattempo è stata perfezionata in ogni minimo dettaglio. E sarà l'uruguaiano a tutti gli effetti il secondo colpo della stagione. LE ...Calciomercato -Gonzalez alla Juventus , tutto fatto e pronto per la fumata bianca. La conferma, seppur indiretta, arriva direttamente dal profilo Instagram del giocatore con una scritta 'soon' che allude all'...

Facundo Gonzalez Juve, il difensore è sbarcato in Italia: presto le visite mediche Juventus News 24

Facundo Gonzalez si sposterà a Torino per svolgere le visite mediche e procedere alla firma del contratto con la Juve ...È sbarcato in Italia il nuovo acquisto della Juventus Facundo Gonzalez. Il difensore centrale che ha impressionato nel corso del Mondiale U20 con la maglia dell’Uruguay svolgerà nelle prossime ore le ...