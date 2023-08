Juve | cambiano le gerarchie | ecco chi saranno capitano e vice

Così si ricomincia e laora riallaccia i contatti con i Gunners e l'entourage di Partey. Che a Torino verrebbe volentieri, ma l'Arsenal non vuole aprire a formule fantasiose, mantenendo una ...Comei tre gironi di Serie C dopo la sentenza del Tar. L' Atalanta U23 sostituisce appunto ... Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano,Stabia,...Laaveva già preso Di Maria, Bremer e Pogba, l'Inter aveva riportato Lukaku a casa e investito su Asllani. E poi Milan e Napoli: ecco come si muovevano le big nel calciomercato estivo 2022 e come si ...

Juve, sfuma anche Kessié: da Thomas Partey a McKennie, come ... Calciomercato.com

La sentenza del Tar cambia anche i gironi di Serie C: Casertana al posto del Brescia, ma per l'ufficialità bisognerà attendere dopo il 29 agosto ...Nemmeno il tempo di cominciare e la Juve si porta subito in vantaggio. Alex Sandro recupera uno splendido pallone a Modric a ridosso dell'area di rigore del ...