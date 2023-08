Judo | Assunta Scutto si conferma sul podio al Masters di Budapest ed è la nuova n 1 al mondo nei -48 kg!

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023)continua a bruciare le tappe e raggiunge un nuovo traguardo di grande prestigio, balzando al comando del ranking mondiale (che verrà ufficializzato lunedì prossimo) nella categoria fino a 48 kg. Un risultato straordinario per la ventunenneka napoletana, messo in ghiaccio proprio quest’oggi grazie ad un significativo terzo posto aldi2023. La campana classe 2002 sidunque sulper la seconda edizione di fila del Torneo dei Grandi Maestri, dopo aver centrato la top3 anche lo scorso dicembre a Gerusalemme. Susy, prima testa di serie del tabellone magiaro, ha cominciato il suo percorso con una buona vittoria per somma di sanzioni sulla cinese Guo Zongying, pagando dazio però ai quarti con la mongola Baasankhuu Bavuudorj ...