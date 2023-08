James Maddison vuole che il “miglior numero nove del mondo” Harry Kane rimanga agli Spurs

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Notizia fresca giunta in redazione:vorrebbe cherimanesse al Tottenham, ma insiste che le speculazioni in corso sull’attaccante non sono state una distrazione per i suoi nuovi compagni di squadra.è diventato uno dei primi acquisti dell’era Ange Postecoglouquando ha completato un trasferimento di 40 milioni di sterline dal Leicester il 28 giugno. Cinque settimane dopo e l’elefante nella stanza rimane il futuro di, con il Bayern Monaco intento a portare il nazionale inglese in Germania e dovrebbe presentare a breve una nuova offerta per il 30enne. Secondo quanto riferito, il presidente degliDaniel Levy ha incontrato i funzionari del Bayern a Londra lunedì e il ...