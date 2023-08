Jack Quaid e i rumors su i Fantastici Quattro | interpreterà o no Johnny Storm?

(Di venerdì 4 agosto 2023) Considerato ancora uno dei titoli più attesi dei Marvel Studios, il nuovo film deiè in quella fase in cui un membro importante del cast potrebbe essere annunciato da un momento all’altro. E i fan stanno aspettando una risposta. La star di The Boys e Oppenheimerè intervenuto su Twitter per parlare delle voci che lo vedono protagonista nel film:, oppure no?e isulla sua partecipazione nel filmdell’MCU, è “lusingato” che la gente pensi a lui, ma “no. Non interpreterò”. Anche se ha smentito le voci, l’attore ha avuto ...

Sneider aveva inizialmente confuso il nome di Quinn con quello di, l'attore di The Boys, che ha prontamente smentito: ' Ciao a tutti, no, non interpreterò Johnny Storm, ma sono lusingato. ... Sebbene Sneider avesse inizialmente riferito che fosse l'attore, noto per il ruolo di Hughie in The Boys , a dover interpretasse Johnny Storm, è stato successivamente confermato ...A causa di un malinteso, in un primo momento era stato annunciatocome papabile per Johnny, ma l'attore ha prontamente smentito tramite un post via X, precisando di essere lusingato, ma di ...

Jack Quaid dà una risposta diretta ai rumor sul casting di Johnny ... Asiatica Film Mediale

Nelle ultime ore sul web è emerso il nome di Joseph Quinn di Stranger Things come possibile interprete di Torcia Umana in Fantastici 4.Nelle ultime ore sono arrivate delle voci di corridoio sui volti che andranno a dare volto ai quattro protagonisti di Fantastic 4 ...