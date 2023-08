(Di venerdì 4 agosto 2023) "È statata per il 17 e 18dallarasporti, la terza azione didi 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori di- Ntv". Lo comunicano il segretario generale Claudio ...

... ma siamo pronti ad andare avanti con le nostre rivendicazioni per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori di- Ntv salari adeguati e migliori condizioni di lavoro". . . 4 agosto 2023... ma anche secondo i lavoratori di- Ntv, di cui la Uiltrasporti rappresenta circa il 20%, che ogni giorno si trovano ad affrontare il lavoro in condizioni difficili e salari inadeguati". "...... ma anche secondo i lavoratori di- Ntv, di cui la Uiltrasporti rappresenta circa il 20%, che ogni giorno si trovano ad affrontare il lavoro in condizioni difficili e salari inadeguati. ...

Italo, la Uilt proclama sciopero per il 17 e 18 settembre Agenzia ANSA

"È stata proclamata per il 17 e 18 settembre dalla Uiltrasporti, la terza azione di sciopero di 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori di Italo-Ntv". (ANSA) ...(FERPRESS) – Roma, 4 AGO -“È stata proclamata per il 17 e 18 settembre dalla Uiltrasporti, la terza azione di sciopero di 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori di Italo-Ntv”.