Italia | le calciatrici azzurre non ci stanno | “Vogliamo esprimere il nostro punto di vista”

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’uscita dell’Femminile dai mondiali di calcio è stata piuttosto turbolenta, inutile girarci attorno. Non tanto per quanto successo in campo, ma il post-gara che si è trascinato fino a ieri e molto probabilmente lascerà strascichi nell’immediato futuro. Con una lettera firmata da tutta la squadra, lesi sono sfogate per alcune scelte che sono state prese a ridosso della spedizione e poi durante il campionato del mondo stesso. Ecco dunque quanto hanno riferito., lenon ci: “Avremmo potuto ottenere risultati diversi” Ecco dunque il duro comunicato da parte del gruppo azzurro: “Noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia senza tirarci indietro. Mai. Prendendoci le nostre responsabilità, sempre. Questa ...

Il post di ieri delledell'è una ' sceneggiata di gruppo '. Le ragioni sono anche valide, scrive, ' ma le sconfitte restano indecenti '.... con 7470 professionisti, il 92% di tutti gli sportivi pro in, che in 15 anni hanno generato ... Aumentano i tesserati,raddoppiate in 14 anni C'è un lato positivo, però. Dopo la ..., lesi sfogano con la ct Bertolini e la Figc: 'Non ci hanno messo in condizione'Dopo la sconfitta con Sudafrica, la ct Milena Bertolini aveva parlato così del suo futuro: 'Non ...

Mondiali donne, lettera aperta delle calciatrici dell'Italia: "Poca fiducia su di noi, non messe nelle condizioni di far bene" Virgilio Sport

La carriera da bomber di Cavani: oro di Napoli e vincente a Parigi, El Matador sceglie il Boca Juniors per chiudere le danze, sulle orme di Maradona ...Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e il noto calciatore, ha rivelato in una recente intervista com'è uscito dalla sua dipendenza.