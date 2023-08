Italia femminile | Gravina | «Perso tutti insieme Dispiace per alcune affermazioni lette»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato del fallimento dell’agli ultimi Mondiali Gabrieleha parlato così del flop dell’al Mondiale dopo l’ultimo Consiglio Federale. LE PAROLE – «Abbiamo, chi era in campo, chi era in panchina e noi in via Allegri. Se non ci abituiamo alla cultura della sconfitta, non impareremo mai. Quando si perde siamoresponsabili, anche se c’è un’equazione strana: quando si vince, vince chi va in campo, quando si perde, perde solo la dirigenza. Invitoa una riflessione su questo. Miaver letto. Forse qualcuno non ...