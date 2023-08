Italia | allarme maltempo | in Friuli alberi sradicati

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’messa a soqquadro dal. L’allerta meteo si sta estendendo man mano da Nord a Sud, con completa soluzione di continuità. Oggi, venerdì 4 Agosto, è prevista una nuova ondata. Ad essere protagonista sarà il ciclone Circe, il quale colpirà l’intera nazione portando temporali, grandinate, forte vento e mareggiate lungo le coste. I fenomeni riguarderanno prima le regioni settentrionali, a rischio soprattutto la Lombardia in queste ore, ma poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull’Adriatico e sulle Marche. Al Sud, per ora, è previsto ancora sole e caldo. In Puglia ci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi e in Sicilia di 34. Ma poi le cose cambieranno anche nelle regioni meridionali. Quella di oggi, secondo le previsioni meteo, è la prima di tre giornate che rappresenteranno una parentesi autunnale ...

A lanciare l'è l'ultimo policy brief dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle ... presidente dell'Inapp " rischia di assumere indimensioni tali da compromettere sia i livelli ...A lanciare l'è l'ultimo policy brief dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle ... presidente dell'Inapp " rischia di assumere indimensioni tali da compromettere sia i livelli ...'Sono state udite le grida dilanciate lo scorso 12 luglio dal SILP CGIL in tante piazze italiane per denunciare la grave ...destinato agli animali delle zone colpite dal sisma in centro

Meteo, Giuliacci avverte l'Italia: allarme per mercoledì 9 agosto, l'ultimo incubo Liberoquotidiano.it

Il ciclone Circe porta il maltempo sull'Italia: calo delle temperature, due regioni in allerta arancione, rischio grandine con le supercelle ...Ancora allarme maltempo a Milano dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio. L'arrivo del ciclone Circe, previsto per questo pomeriggio, ha portato a emanare ...