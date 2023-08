Iran | un pugile è stato condannato a morte | partecipò alle manifestazioni contro il governo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non si ferma l’oppressione e la violenza del regime in. IlMohammad Javad Vafaei Sani, 27 anni, èdopo esserearrenel marzo del 2020 per aver preso parteantigovernativel’aumento dei prezzi della benzina e l’abbattimento di un aereo ucraino. Lo conferma il suo avvocato Babak Paknia, spiegando che lo sportivo èdal tribunale della Rivoluzione di Mashhad., “colpevole di incitamento alla distruzione” Èriconosciuto colpevole di reati quali ”incitamento alla distruzione e distruzione di determinati siti, tra i quali edifici statali”, nel corso delle ...