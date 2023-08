“Io in prima serata Rai” Selen | l’ex attrice a luci rosse è pronta per la tv e il programma top

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Da quando di recente mi sono riaffacciata al mondo dello spettacolo, ho detto ai miei clienti cheo poi dovranno prepararsi a non vedermi per due o tre mesi”. Fra le pagine del settimanale Nuovoha lanciato la proposta per partecipare a uno dei programmi più importanti delladella Rai., ora imprenditrice e titolare di un centro di estetica, qualche tempo fa ha raccontato di avere avuto un periodo di castità lungo 15 anno dopo aver abbandonato il set dei film pornografici e oggi èper una nuova sfida. “C’e? mancato poco che non partissi per L’isola dei Famosi. Chissa? se questa sara? la volta buona del ritorno in tv. Ho ricordi molto dolci che mi legano a Ballando con le Stelle. Lo seguivo quando allattavo mio figlio ...