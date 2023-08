Investita mentre attraversa la strada | anziana muore poco dopo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ mortapoche ore la corsa disperata in ospedale una 82enne di San Martino Valle Caudina, Assunta Pedoto,essere statada un auto in transito nel centro del paese. La donna stavando laquando è stata: immediatamente è scatto l’allarme e sul posto si sono portati i sanitari della postazione del 118 di Cervinara per il trasporto in ospedale dove, purtroppo, Assunta non ce l’ha fatta. Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sul posto anche gli Agenti della polizia municipale del locale comando e gli agenti di Polizia del Commissariato di Stato di Cervinara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.