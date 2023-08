Intitolato a Jole Santelli il porto turistico dei Laghi di Sibari | in Calabria

(Di venerdì 4 agosto 2023) In, ildeidi, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, è stato, parlamentare di Forza Italia, sottosegretaria alla ...

In Calabria, il Porto turistico dei Laghi di Sibari, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, è statoSantelli, parlamentare di Forza Italia, sottosegretaria alla Giustizia e al Lavoro e presidente della Regione Calabria per 8 mesi, dal 15 febbraio al 15 ottobre 2020, giorno della ...

Intitolato a Jole Santelli il porto turistico dei Laghi di Sibari, in ... Il Sole 24 ORE

Sibari, 4 ago. (askanews) - In Calabria, il Porto turistico dei Laghi di Sibari, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, è stato intitolato a Jole Santelli, parlamentare di Forza Ital ...Il porto turistico dei Laghi di Sibari, a Cassano allo Ionio, è stato intitolato a Jole Santelli, prima presidente donna della Regione, prematuramente scomparsa. Alla cerimonia di intitolazione, forte ...