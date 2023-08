Inter | un attaccante dal Real Madrid

L'ci prova seriamente per Gianluca Scamacca. L'exdel Sassuolo è un vecchio pallino di Beppe Marotta che aveva provato a portarlo a Milano anche la scorsa stagione prima che però i ...2 Beto dell'Udinese è un profilo che piace e non poco all'. L'non è una semplice alternativa a Gianluca Scamacca, attualmente la prima scelta. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio si sarebbero informati a prescindere sul ...... allenato dall'ex Monaco Jardim e con giocatori di livello mondiale quali l'della ... Sul fronte mercato da segnalare che Samardzic pare sempre più vicino all'anche se non é ancora ...

Sky – Inter, colpo dal Real Madrid: arriva il baby attaccante Hugo Humanes Gomez fcinter1908

Inzaghi si aspetta a breve 3 arrivi per completare i buchi della rosa dell'Inter: Sommer, Samardzic e Scamacca le priorità, poi si andrà su Tomiyasu ...I giorni passano, le trattative proseguono ma José Mourinho è ancora senza attaccante. Tiago Pinto deve riuscire nell’impresa di acquistare un centravanti a costi da discount ...