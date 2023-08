Inter | UFFICIALE | un centrocampista al Foggia

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'ha ceduto in prestito al(Serie C) ilJacopo Martini, classe 2004 ex Chievo e Spal.

L'rilancia per Gianluca Scamacca presentando una nuova offerta al West Ham mentre l' Atalanta ... Alvaro Morata chiude le porte alla Roma , che nel frattempo ha ricevuto un'offertadal ......l'Azienda socio - sanitaria ha voluto dedicare questa mattina un momento di presentazione. nel 2022 l'Azienda ha sviluppato oltre 50 progettiistituzionali, mentre la medicina ...Il tempo stringe , le date iniziano a delinearsi. A quasi due settimane dall'esordio in campionato e ad altrettante dall'addiodi Onana, l 'è ancora senza un portiere titolare. In virtù del nuovo pressing portato dai nerazzurri sul Bayern , è stato stabilito che la clausola scenderà dai 6 milioni previsti dal ...

UFFICIALE – Inter Women, Lucia Pastrenge in prestito al Como fcinter1908

[themoneytizer id=”99064-6] Con l’inizio del mese di agosto, prendono il via anche gli ultimi 32 giorni di calciomercato. Messo alle spalle il mese di luglio, il termine della sessione estiva di merc ...Jacopo Martini, centrocampista classe 2004 che l'anno scorso ha totalizzato tre gol e due assist in 40 presenze con l'Inter Primavera, si trasferisce al Foggia in prestito. Lo annunciano con un ...