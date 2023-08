Inter | UFFICIALE | Brazao alla Ternana

(Di venerdì 4 agosto 2023) In Serie B lacomunica di aver ingaggiato in prestito dall'il portiere brasiliano Gabriel(classe 2000).

...West Ham in una fase calda del calciomercato e soprattutto ad una settimana dall'esordio... infatti, sul centravanti si è scatenata un'asta tutta italiana tra Atalanta e. Dopo una prima ...La Gazzetta dello Sport scrive: 'L'è infatti riuscita a trovare l'accordo con il Bayern ... Se Sommer avesse giocato una prima partita, in quel caso la sua clausola sarebbe scesa a 3 ...Commenta per primo L'ha ceduto in prestito al Foggia (Serie C) il centrocampista Jacopo Martini , classe 2004 ex Chievo e Spal.

UFFICIALE - Inter, il classe 2004 Martini si trasferisce al Foggia in prestito Fcinternews.it

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Martini a titolo temporaneo. Martini, centrocampista classe 2004 nato a Verona, cr ...Il portiere brasiliano, classe 2000, arriva in prestito dall’Inter, detentore del suo cartellino ed è in cerca di rilancio Come ampiamente anticipato, Gabriel Brazão è ufficialmente un nuovo giocatore ...