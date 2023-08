Inter | Samardzic non gioca in amichevole con l'Udinese

Assenteche non figura neanche in panchina, il centrocampista serbo è praticamente ormai all', visite mediche e firma sono attese nei prossimi giorni. Udinese (3 - 5 - 2): Silvestri; ...Stretta finale ormai per il passaggio all'di Lazar: le tappe per l'arrivo in nerazzurro del talento serboL'stringe i tempi e accelera per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Lazar(LaPresse) - ...... rinforzati ulteriormente dalla trattativa- Fabbian in chiusura. Regge però anche la ... Un mercato che mai come quest'anno è pieno di colpi di scena, spesso negativi, per l'

L'Atalanta si è molto avvicinata a Gianluca Scamacca e l' Inter non sembra avere voglia di un ulteriore rilancio, ecco perché i nerazzurri nelle ultime ore hanno riallacciato i contatti con l' Arsenal ...Prima il doppio colpo Sommer-Samardzic, poi l’Inter si concentrerà sul file Gianluca Scamacca. È diventato il primissimo obiettivo per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, ecco gli aggiornamenti da ...