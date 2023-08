Inter | la clausola su Sommer può scendere se gioca la Supercoppa di Germania CorSport

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’continua a lavorare su più fronti, portiere, centrocampo e attacco sono al momento i reparti su cui si sta lavorando. Inzaghi continua a chiedere prima possibile, il portiere svizzero che di fatto è la riserva di Neuer al Bayern Monaco, in questo momento infortunato. Ausilio e Marotta lavorano per cercare la soluzione e dare al proprio tecnico il portiere dai piedi buoni, questo il pensiero dei nerazzurri. Da un punto di vista finanziario potrebbe esserci una soluzione che però costringerebbe Inzaghi ad avere il nuovo portiere a ridosso del campionato: “In virtù del nuovo pressing portato dai nerazzurri sul Bayern, è stato stabilito che lascenderà dai 6 milioni previsti dal contratto a 3,5 milioni qualora l’estremo difensore svizzero giochi la prima partita ufficiale della prossima stagione con i bavaresi. La ...

L'gioca con il calendario: il 12 agosto ladi Sommer potrebbe dimezzarsi, ma Inzaghi rischia di iniziare la stagione senza portiere L'ha ormai scelto Sommer come nuovo portiere, ma ...Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itInter, Sommer si avvicina:rescissoria da 6 milioniL'non può più attendere e, se prima avrebbe voluto evitare di fare ricorso alla...... 'PSG: Al - Khelaïfi minaccia l'', per chi volesse leggerlo lo può trovare qui (psg - al -...spagnolo e la stella francese avessero già un accordo volto a evitare l'attivazione della...

Inter, l'attesa per Sommer è finita: nerazzurri pagano la clausola, Inzaghi ha il portiere - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Inter ora ha fretta e vuole portare a Milano lo svizzero Yann Sommer. "In virtù del nuovo pressing portato dai nerazzurri sul Bayern, è stato stabilito che la ...Un altro colpo in arrivo per Simone Inzaghi: il club nerazzurro ha deciso di pagare la clausola rescissoria per il portiere ...