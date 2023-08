Inter | Inzaghi vuole rinforzi in difesa | per i bookie è testa a testa Sanchez-Tomiyasu | Bonucci si allontana

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il calciomercato dell’è in piena fibrillazione: i nerazzurri, infatti, stanno definendo la trattativa per Lazar Samardzic...

Non solo: il club bergamasco è quasi sul punto di fregare definitivamente Scamacca a. La Gazzetta dello Sport scrive che ha offerto 30 milioni al West Ham. L'si è fermato a 24 più 4 di ...... centravanti del West Ham in orbita(LaPresse) - calciomercato.itRoccioso e dal buon fiuto del gol, l'ex Sassuolo è esattamente il profilo che manca negli schemi di Simoneper ...... da capire se l'proverà un ultimo affondo o se decideranno di cambiare obiettivo per l'ennesima volta. Magari tornando al prima amore, perché in fondo quello non si scorda mai. Eaveva ...

Paradosso Inter: preso il migliore nel suo ruolo, ma Inzaghi non può farlo allenare CalcioMercato.it

I nerazzurri sono pronti a rinforzare il settore giovanile con il 16enne di Guadalajara, da nove anni nella cantera dei Blancos ...La Curva Nord non vede l'ora di ripopolare il secondo anello verde di San Siro, tanto da far partire su Instagram il conto alla rovescia verso la prima stagionale della squadra di Simone ...