Inter | Iliev torna in patria

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il trequartista bulgaro Nikola(classe 2004 ex Botev) lascia l'e passa in prestito con diritto di riscatto al CSKA Sofia....

C'è anche il portiere della Primavera. Non c'è Delpupo, destinato al Taranto. In programma ... Le diciannove gare casalinghe, a partite dall'esordio alla seconda giornata con l', sono in ...C'è anche il portiere della Primavera. Non c'è Delpupo, destinato al Taranto. In programma ... Le diciannove gare casalinghe, a partite dall'esordio alla seconda giornata con l', sono in ...Commenta per primo Quale futuro per Nikola, trequartista classe 2004 dell'Lasciata la Primavera nerazzurra, il giocatore dovrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato da Blitz, sulle sue tracce di sono il CSKA Sofia e ...

Sky – Inter, operazione in uscita: Iliev va in prestito con diritto di riscatto al CSKA 1948 fcinter1908

Operazione in uscita per l'Inter. I nerazzurri avrebbero perfezionato la cessione in prestito con diritto di riscatto al CSKA 1948 di Nikola Iliev ...Nikola Iliev è pronto a fare il suo ritorno in Bulgaria. Stando al sito Sportal, il fantasista classe 2004 dell'Inter Primavera è a un passo dal trasferimento al CSKA ...