Inter | Frey su Sommer | “Può fare bene | bisogna chiudere velocemente”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sebastienha rilasciato un’vista a Tvplay, dove ha voluto chiarire ogni dubbio inerente al profilo di Yanncome nuovo acquisto nerazzurro: “E’ un portiere che può farall’. È un afdamolto, è quello di cui hanno bisogno quest’anno. Poi probabilmente prenderanno Trubin che è all’ultimo anno prima della scadenza In Giappone hanno giocato con Stankovic, ma non penso che sia pronto, però glii giocare la Coppa Italia e vedrei cosa può darti nella competizione. Può essere una buona alternativa”. SportFace.

Durante un'intervista rilasciata a Tvplay , l'ex estremo difensore dell', Sebastian, ha parlato del prescelto a difendere i pali della porta nerazzurra nella prossima stagione, Yann Sommer , e di chi, invece, li ha difesi durante la tournée giapponese, ovvero ......5 milioni di euro Dal Bournemouth allo Sheffield United Estate 2020 19) JUAN MUSSO 20,5 milioni di euro Dall'Udinese all' Atalanta Estate 2021 18) SEBASTIEN21 milioni di euro Dall'al ...Esempio Mutu nella Juve era un esubero,all'non fece bene. Pizarro non giocava titolare da alcune stagioni, oppure penso recentemente a Torreira che non ha proprio convinto all'Arsenal o ...

Frey su Sommer: "È il portiere di cui l'Inter ha bisogno". E su Stankovic: "Fatelo giocare in Coppa" TUTTO mercato WEB

L’ex portiere Sebastien Frey sostiene che l’elvetico possa fare bene in nerazzurro. Tvplay ha intervistato Sebastien Frey che ha parlato del futuro della porta dell’Inter. “Sommer è un portiere che pu ...Anche oggi non si è chiusa la trattativa per portare Sommer all’Inter, che da un mese si dice che sia alle battute finali. L’ex portiere nerazzurro Frey spera che… Leggi ...