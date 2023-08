Inter e Milan | occhio a Balogun e Beltran

Nella puntata di questa settimana spazio alle trattative sugli attaccanti. L'Atalanta piomba su Scamacca, le milanesi (e non solo) guardano all'Arsenal e al SudamericaL'exFranck Kessié verso l'Arabia Saudita. Luis Enrique smentisce le voci di possibili ...48 Morata chiude alla Roma: "Al momento non è un'opzione" 12:35, nuova offerta al West Ham per ...Adesso, per lui, la nuova avventura: ilè pronto ad annunciarlo . FOTOGALLERY Foto sito Lecce ... DANILO D'AMBROSIO al MONZA (dall') Il difensore classe '88 è un nuovo giocatore del Monza. ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Sommer è dell'Inter, Atalanta forte su Scamacca. Napoli su Natan, Ibanez resta ... Sport Fanpage

Giornata a casa Inter per Alejandro Camano, che ha parlato con la dirigenza nerazzurra del rinnovo di Lautaro Martinez ma ha avuto modo di affrontare un altro argomento caro ai tifosi interisti: "Tutt ...Scamacca è al centro di un vero e proprio intrigo sul calciomercato. La mossa di Marotta rischia di essere decisiva per il futuro del bomber.