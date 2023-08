Inter | consigli per gli acquisti | Tomiyasu | occasione di mercato

(Di venerdì 4 agosto 2023) Takehiroè il protagonista del quinto episodio della rubrica deiper glidi-News.it. Dopo David, Gravenberch, Posch ed Ekitiké è il turno del difensore dell’Arsenal ed ex conoscenza della Serie A. TASSELLO – L’si avvicina sempre di più all’inizio ufficiale della stagione. La dirigenza nerazzurra sta lavorando alacremente per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i tasselli mancanti c’è quello del “braccetto di destra”, dopo la partenza di Skriniar in direzione Parigi. Il solo arrivo di Bisseck, visto anche l’addio di D’Ambrosio, non basta: serve un altro difensore. Il nome giusto può essere quello di Takehiro, difensore di proprietà dell’Arsenal CHI È – Takehiro, nato a Fukuoka il 5 novembre 1998, ...

Sono grato per quello che ho vissuto all'. Dalla finale di Champions al sogno Europa Sono due ...da Gagliardini, Ranocchia e Sensi Sì, ci ho parlato e mi hanno fatto capire subito che ......trentamila persone a rischio Posted on 14 Giugno 2019 14 Giugno 2019 Author Redazione I 15...Concorso di Alisa per 72 posti nelle Asl liguri: nominata la commissione Calcio, dall'arriva ...Un derby di mercato condizionato anche daie dall' esperienza del padre, come confermato ... Lui mi ha consigliato l'toccando con mano. L'e i suoi dirigenti mi sono stati molto ...

Consigli all'Inter Non esiste per Dionisi: "Sarà titolare, come ... L'Interista

Consigliamo di acquistare i due del Torino (con Milinkovic ... e alla ventottesima (Lazio-Bologna Udinese-Inter). Anche in questo caso, parecchi fantallenatori salteranno la prima giornata e dunque si ...Bento e Trubin non sono le uniche idee come secondo portiere. Spunta Consigli L'Inter continua a lavorare per ottenere il suo secondo portiere e considera varie piste. Stando a quanto riporta La Gazze ...