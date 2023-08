Inter beffata | Scamacca ha scelto l'Atalanta

La Dea è finita con prepotenza sull'ex Sassuolo, anche perché gli inglesi considerano bassa l'offerta dell'da circa 24 milioni di euro più 4 di bonus . La situazione è chiara: l'Atalanta deve ...Nessuna asta: l'si muoverà cercando alternative. Chi può far saltare il banco è lo stesso Gianluca Scamacca, qualora si impuntasse e decidesse che Bergamo non è la piazza ideale per rilanciarsi.L'si inserisce a sorpresa per un big e complica i piani di mercato della Juventus: il punto Il calciomercato della Juventus è incentrato sullo scambio Vlahovic - Lukaku che sta tenendo tutti col ...

Atalanta, Inter beffata: Scamacca ha scelto la Dea Footballnews24.it

Calciomercato Atalanta: Inter beffata dalla scelta dell9attaccante Gianluca Scamacca di andare alla Dea del tecnico Gian Piero Gasperini ...L'acquisto del belga dai rossoneri e quello dell'attaccante del West Ham vincendo la concorrenza dei nerazzurri: uno scenario che rischia di lanciare al top la Dea passando per un doppio colpo gobbo a ...