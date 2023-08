Inter beffata? L' Atalanta si prende Scamacca

(Di venerdì 4 agosto 2023) Clamoroso sorpasso dell'sull'nella corsa a Gianluca. Quando i nerazzurri (di Milano) sembravano a un passo dalla chiusura, seppure con la necessità di alzare l'offerta iniziale da 24 milioni di euro più 4 di bonus, i bergamaschi si sono inseriti prepotentemente avvicinando di molto la richiesta del West Ham. La proposta è di 30 milioni con in aggiunta una percentuale da definire su un'eventuale futura vendita dell'attaccante che ha faticato nel suo primo anno in Premier League ma che nel 2021/2022 con la maglia del Sassuolo aveva realizzato 16 gol. L'non ha intenzione di partecipare ad aste, aveva l'accordo conche, però, vuole soprattutto tornare in Italia. TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO

Nessuna asta: l'si muoverà cercando alternative. Chi può far saltare il banco è lo stesso Gianluca Scamacca, qualora si impuntasse e decidesse che Bergamo non è la piazza ideale per rilanciarsi.

Gianluca Scamacca potrebbe presto ritornare al Fantacalcio ed in Serie A. L'attaccante del West Ham, in uscita dalla Premier League e con un futuro ancora tutto da decifrare, è corteggiatissimo ...Gianluca Scamacca è uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di mercato: inizialmente il calciatore in uscita dal West Ham era stato cercato da Roma e Inter, con i nerazzurri che sembravano ...