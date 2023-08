Inter | arriva un baby talento | è stato scippato al Real

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’ha messo le mani sul giovane 16enne Hugo Humanes Gomez, attaccante classe 2007 delMadrid. Lo riporta As, secondo cui il...

...per mettersi sulle spalle una maglia da titolare. Claudio Cassano dalla Roma è acquisto di prospettiva e di talento. Acquisti: Carissoni (d, Latina), Tessiore (c, Triestina), Sottini (d,)...Poi sarà il turno di Gianluca Scamacca (24) dal West Ham: l'ultima offerta dell'è da 25 milioni e la resistenza dei londinesi sta per cedere. Parlando dei nerazzurri, è naturale il collegamento ......a cuor leggero né alla Champions League né al blasone interista ma accetterebbe previo intesa tra le parti la corte cheda Bergamo e dintorni. L'affondo dell'Atalanta a Milan enon ...

INTER: ARRIVA SOMMER | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Calciomercato Inter, stretta di mano con il Bayer per il portiere Sommer: è fatta Yann sarà il primo portiere di Simone Inzaghi ...Il matrimonio tra Samardzic e l'Inter sembra ormai cosa fatta: l'Udinese non convoca il serbo per il match amichevole contro l'Al-Rayyan ...