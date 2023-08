Inter | Ag Lautaro | “E’ felice di essere qui | non contano solo i soldi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Una volta all’anno parliamo della situazione generale. La situazione attuale è che è il capitano, ed è moltoqui, l’ha un progetto sportivo molto buono”, esordisce così Alejandro Camano, agente diMartinez. “Attualmente siamo in un mercato diverso, dove ci sono grandi squadre che fanno grandi investimenti nei calciatori, e lui è nella top 3 dei migliori attaccanti del mondo e questo non è facile”. “L’è una squadra del cuore per me e per tutta la nostra gente, nonanche le situazioni, avere una squadra che possa giocarsela su tutti i fronti:è uno molto competitivo, vuole aiutare l’a vincere tutto, il campionato e le coppe”, ha proseguito. ...

RESTA AL 100% - 'Ora apiace stare nell'e viceversa, quindi noi lavoriamo perché si arrivi a una situazione che renda tutti felici. Io parlo con tanti club, con tutti, maè il ...2 Diego Milito ha parlato diMartinez , attaccante principe dell'di Inzaghi . Lo ha fatto a Planetwin365.news . 'per me è uno dei tre attaccanti più forti , poi dico Benzema e Lewandowski .Diego Milito è ritornato a parlare diMartinez , emblema dell'di Simone Inzaghi . Il numero dieci dei nerazzurri rientra, secondo Il Principe, nella top tre degli attaccanti più forti al Mondo. in un'intervista rilasciata a ...

Inter, l'agente di Lautaro: "Lavoriamo perché sia ancora più felice qui" - Sportmediaset Sport Mediaset

Infine, su Hakimi del PSG, l'agente spiega: "Come tutti vedono, a lui piace tanto l'Inter, non perde occasione per venire a San Siro a vedere una partita, ma a oggi Hakimi è un giocatore del PSG: è ...L'agente di Lautaro Martinez ha parlato del suo assistito: "Felice all'Inter, è il capitano. Arabia Lautaro ha grande senso di appartenenza..." ...