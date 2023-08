Intensificati i controlli a Sant’Antimo | Sicurezza e Sanzioni

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023): Forze dell’ordine rafforzano la vigilanza per garantire maggioresul territorio cittadino Le forze dell’ordine hanno preso ferma determinazione nel garantire ladelle strade di. Nell’ultimo giro di vite, gli operatori hanno denunciato tre persone per varie infrazioni. La prima denuncia riguarda una giovane del posto, fermata mentre percorreva via Giacinto Gigante a bordo di un’auto sportiva di recente immatricolazione, ma priva di patente mai conseguita. I Militari hanno sorpreso un altro individuo di 23 anni in possesso di un coltello a scatto nascosto nei pantaloni, comportamento che ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine. Inoltre i Carabinieri ganno denunciato, un 27enne proveniente da Giugliano ...